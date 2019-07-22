РИАМО - 22 июл. Поезда, следующие по Северной железной дороге в Москву и из столицы, задержали из-за схода 23 вагонов грузового состава в республике Коми, сообщается на сайте Северной железной дороги (СЖД).

«Станция «Керки» Северной железной дороги будет закрыта для движения поездов предположительно на 48 часов для проведения восстановительных работ. Напомним, 22 июля 2019 года в 01:55 (по московскому времени) на станции «Керки» СЖД из-за размыва пути по причине неблагоприятных погодных условий произошел сход 23 вагонов в грузовом поезде. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В числе задержанных поездов - №42 Москва – Воркута и №41 Воркута – Москва. Также задержатся поезда №34 Москва – Сыктывкар; №78 Санкт-Петербург – Воркута; №376 Москва – Воркута; №22 Москва – Лабытнанги. Пассажиров будут перевозить автобусами до станций «Сосногорск» и «Ираель» для продолжения следования по маршрутам. Людей обеспечат питанием.

На месте ЧП работает восстановительная техника. СЖД принесла пассажирам извинения за неудобства.

Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону: 8(800)775-00-00.