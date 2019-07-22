РИАМО – 22 июл. В Москве угонщики чаще всего воруют дорогие премиальные автомобили, а в регионах — Hyundai Solaris и Kia Rio, спрос есть также на раритетные автомобили, пишет в понедельник газета «Известия».

«Согласно статистике «Ренессанс Страхования», за январь-июнь 2019 года на первое место по угонам в России вышел седан Hyundai Solaris. На второй строчке стоит седан Kia Rio, а на третьей позиции — Kia Ceed. Далее в рейтинге идут Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Kia Optima», — говорится в статье.

В Москве и Санкт-Петербурге, кроме бюджетных автомобилей, нередко крадут такие дорогие машины, как BMW X5 и Toyota Land Cruiser Prado. Немного реже пропадают автомобили Mazda CX-5 и Ford Focus, Mercedes-Benz E-class, Mitsubishi ASX, Renault Duster, Nissan Qashqai и Toyota Camry — в обоих мегаполисах эти марки не вошли в десятку наиболее часто угоняемых.

По словам управляющего директора по автострахованию «Ренессанса» Сергея Демидова, бюджетные машины чаще всего сразу разбирают на запчасти, что сводит на нет их дальнейший розыск, а автомобили из сегмента премиум отправляются с перебитыми идентификационными номерами в другие регионы или за границу.

При этом данные страховщиков, по мнению автомобильного эксперта Сергея Ифанова, не всегда отражают полную картину. Страховщики часто договариваются с дистрибьюторами конкретной марки и страхуют машины прямо в автосалонах большими партиями, а по другим маркам идет небольшой приток клиентов.

По данным МВД, чаще всего в 2018 году угоняли автомобили марки Lada, следом идут модели Toyota, Hyundai, Kia, Nissan, Ford, Renault, Mazda, Mercedes-Benz.

По данным сервиса «Угона.нет», спросом пользуется «Волга» ГАЗ-21, так как этим автомобилем интересуются коллекционеры ретромашин.

В последнее время, по информации московского Центра организации дорожного движения, количество угонов в столице снизилось. Это связано с внедрением в городе камер видеонаблюдения. В Санкт-Петербурге число угонов, наоборот, возросло на 16%.

Директор сервиса «Угона.нет» Алексей Курчанов рассказал, что одним из последних трендов среди автомобильных воров стал угон автомобиля, оснащенного системой бесключевого доступа и запуска двигателя. Такая система в спящем режиме 1-2 раза в секунду излучает радиосигнал на низкой частоте в 125 килогерц. Этот сигнал создает вокруг автомобиля поле, пробуждающее бесконтактный ключ. Вблизи машины ключ «просыпается» и отсылает ответ, тем самым снимая с охраны сигнализацию.

Чтобы украсть такую машину, один из преступников с помощью спецустройства удлиняет радиус запроса системы автомобиля. Второй преступник находится неподалеку от владельца машины и создает такое же поле, как около машины. «Обманутый» ключ отдает сигнал, который с помощью ретранслятора передается на сканер первого угонщика. По словам Курчанова, 99% автомобилей с бесключным доступом не защищены от такого взлома.

Чтобы защититься от взлома, нужно носить ключ в фольгированном чехле или в чехле из непрозрачной ткани. Но есть и другие способы угона, поэтому лучше ставить дополнительную систему авторизации.