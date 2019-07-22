РИАМО - 22 июл. В Подмосковье общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2019 году доведена до 9908 рублей, доплату получают более 166 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Претендующие на получение доплаты к пенсии должны быть неработающими и иметь регистрацию в Московской области по месту жительства или пребывания.

«Региональная социальная доплата к пенсии назначается жителям Московской области, которые получают пенсию в Подмосковье, но ее размер с учетом общей суммы материального обеспечения не превышает величину прожиточного минимума пенсионера, установленную в регионе», - сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Доплата предусмотрена для пенсионеров, получающих пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Ее могут получать и студенты-очники в возрасте 18-23 лет, получающие пенсию по потере кормильца.

Написать заявление на получение доплаты и ознакомиться с перечнем необходимых для этого документов можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг.