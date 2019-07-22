РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. Подачу электроэнергии временно приостановили в одном из домов на Ленинградской улице подмосковного Подольска из-за ремонтных работ в понедельник, сообщается на сайте управляющей компании МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что сегодня, 22 июля, с 9:00 до 16:00 в доме №16 по улице Ленинградская будет частично прекращена подача электроэнергии в связи с ремонтными работами», – говорится в сообщении.

Также с понедельника будет приостановлена работа котельной на улице Сыровский тупик, дом №5А из-за работ по реконструкции узла учета газа. Горячая вода на время данных работ потребителям подаваться не будет. Подачу возобновят 26 июля.