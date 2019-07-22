РИАМО - 22 июл. В парке подмосковного Солнечногорска сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего жителя Москвы, подозреваемого в незаконном сбыте более 300 граммов амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят подарочный пакет, в котором находились два свертка из полимерного материала с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом – амфетамином, общей массой более 300 граммов», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Солнечногорский городской суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.