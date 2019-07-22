РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 июл. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец на минувшей неделе скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем, в ДТП никто не пострадал, сообщила в понедельник на оперативном совещании заведующая подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Татьяна Кабелькова.

«Скорая помощь на прошлой неделе попала в ДТП в Октябрьском. Машина ехала со световыми и звуковыми сигналами, но водитель легкового автомобиля не пропустил ее, и они столкнулись», – сказала Кабелькова.

По ее словам, в ДТП никто не пострадал, повреждения получили только автомобили. Пациентку, находившуюся в скорой помощи, забрала другая бригада.

«Хочу обратиться к водителям: сейчас есть закон, по которому необходимо пропускать скорую помощь со спецсигналами, но не все это делают. Пожалуйста, пропускайте машины скорой помощи», – заключила Кабелькова.