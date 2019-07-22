РИАМО – 22 июл. В России с 19 августа начнут действовать изменения в правила государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу, так, пассажиры смогут ввезти не более 5 килограммов фруктов и овощей, а также не более трех букетов цветов, сообщает «Российская газета».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ограничения установлены на ввоз подкарантинной продукции физическими лицами. То есть для более крупных партий на границе потребуют сопроводительные документы – фитосанитарные сертификаты. Если их не окажется, продукцию вернут обратно или уничтожат, причем за счет собственника. Раньше таких ограничений не было», – отмечается в материале.

Изменения касаются багажа и ручной клади пассажиров всех видов транспорта (судов, самолетов, пассажирских вагонов и автомобилей), а также членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза. Новые правила будут распространены и на почтовые отправления.

«Правила ввоза ужесточены в отношении продукции с высоким фитосанитарным риском. Например, это тропические фрукты, которые российские туристы, бывает, привозят сумками из южных стран – финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго, мангостан. Здесь же и более привычные фрукты – абрикосы, вишня, черешня, персики, сливы, цитрусовые», – перечисляется в материале.

Также в перечень подкарантинной продукции включили бобовые, орехи, томаты, различные виды капусты, морковь, репу, редис, огурцы, всевозможные луковицы, клубни. Например, картофель, как и посадочный материал, семена в любом случае можно ввозить только с фитосанитарными сертификатами. Ограничения начнут действовать и в отношении рождественских елок, веток хвойных деревьев.

«Что касается букетов, то в каждом из них может быть не более 15 цветков, листьев или других частей растений. То есть объявить охапку, скажем, мимозы одним букетом не получится», – резюмируется в сообщении.