РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 июл. За минувшую неделю сотрудники подразделения пожарно-спасательного гарнизона Люберец потушили два пожара, сообщил на еженедельном совещании в понедельник заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю (с 15 по 21 июля – ред.) на территории гарнизона произошло два пожара. Из них один в Котельниках и один в Люберцах», – сказал Катаев.

По его словам, 17 июля в 20:03 на улице Воинов-Интернационалистов в Люберцах сгорел автомобиль.

Катаев добавил, что 21 июля в Томилинском лесопарке в поселке Октябрьский обнаружили предмет, похожий на артиллерийский снаряд. Место оцепили, боеприпас уничтожат.