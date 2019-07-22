РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 22 июл. На минувшей неделе в полицию подмосковных Люберец поступило 1,7 тысячи обращений от жителей горокруга, сообщил в понедельник на оперативном совещании начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю, с 15 по 21 июля, в МУ МВД России «Люберецкое» поступило 1,7 тысячи обращений от граждан. По ним возбудили 35 уголовных дел, 30 раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что за неделю на территории обслуживания произошло 158 ДТП, из них пять с пострадавшими.