РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 22 июл. На одном из перекрестков в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в понедельник утром произошло столкновение двух автомобилей, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«ДТП в микрорайоне Климовск. Сегодня утром (22 июля – ред.) на пресечении улиц Школьная и Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения», – говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 9:10 на данном промежутке автодороги движение затруднено.