РИАМО - 22 июл. Столичные школьники завоевали две золотые и три серебряные медали на международных олимпиадах по биологии и математике, которые проходили в Венгрии и Великобритании соответственно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские школьники завоевали пять медалей на международных олимпиадах по биологии и математике — две золотые и три серебряные», - говорится в сообщении.

Тимофей Ковалев и Олег Смирнов из школы-интерната имени А. Н. Колмогорова завоевали золотые медали на олимпиаде по математике, а Валерий Кулишов и Иван Гайдай-Турлов из школы №57 стали серебряными призерами.

«60-я Международная математическая олимпиада проходила в Великобритании с 10 по 22 июля. В ней участвуют команды из 112 стран. Состязание включало два тура, по три задачи в каждом. Школьники продемонстрировали знания в области геометрии, теории чисел, алгебры и комбинаторики», - добавляется в материале.

Кроме того, на Международной биологической олимпиаде Наталии Колюпановой из школы имени маршала В. И. Чуйкова удалось завоевать серебряную медаль.

«Соревнование проходило с 14 по 21 июля в Сегеде (Венгрия). Участникам необходимо было пройти два тура — теоретический и практический. За медали боролись школьники из 78 стран», - уточняется на сайте.

На данный момент завершены три международные олимпиады: по физике, математике и биологии. На них московские школьники завоевали девять наград. Всего же в копилке сборной России 15 медалей, шесть из которых золотые — и все на счету учеников столичных школ.

Впереди школьников ждут соревнования по химии, географии, астрономии и астрофизике, информатике и Международная естественно-научная олимпиада юниоров.