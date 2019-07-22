РИАМО – 22 июл. Участники интернет-опроса признали столицу самым трудолюбивым городом России, вторую строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Ко Дню трудоголика, который отмечается в понедельник, агентство представило рейтинг самых трудолюбивых городов страны. День трудоголика - неофициальный праздник, посвященный всем, кто много работает.

«В топ-5 самых трудолюбивых городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород. По данным исследования «ТурСтат», за Москву как самый трудолюбивый город России отдали 37% голосов», – отмечается в сообщении.

За Санкт-Петербург проголосовали 23% респондентов, за Екатеринбург – 14%, за Новосибирск и Нижний Новгород – по 8%.