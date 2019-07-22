РИАМО - 22 июл. Восьмой фестиваль славянского искусства «Русское поле», который проходил на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве 20 июля, посетили более 150 тысяч человек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В музее-заповеднике «Коломенское» прошел фестиваль славянского искусства «Русское поле». Его посетили свыше 150 тысяч зрителей, а также более 2 тысяч участников из 59 регионов России и Белоруссии. В этом году праздник прошел в восьмой раз», - говорится в сообщении.

Торжественное открытие состоялось на главной сцене. Оно началось с театрализованного шествия военных оркестров, сказочных персонажей и творческих коллективов. Затем свои крылья там раскинула восьмиметровая жар-птица — символ «Русского поля». Большой русский хор исполнил гимн фестиваля.

«Для гостей было открыто 10 площадок. Например, на «Сытном дворе» угощали варениками и окрошкой, дальневосточной корюшкой, бурятскими бузами и другими блюдами национальной кухни. Кроме того, посетители приняли участие в квесте, покатались на каруселях, научились печь хлеб, познакомились с историей храмов и монастырей, поучаствовали в древнерусских и национальных играх», - добавляется в материале.

Более того, организаторы подготовили и большую музыкальную программу. На главной сцене выступили «Хор Турецкого» и арт-группа «Soprano Турецкого», хор Сретенского монастыря, белорусский ансамбль «Песняры», Руслан Алехно, Анастасия Спиридонова, Родион Газманов, Академический хор русской песни, Сводный военный духовой оркестр и другие исполнители.

Конкурсная программа с участием 52 творческих коллективов проходила одновременно на двух фестивальных сценах.

«На фестивале 12 профессиональных стрит-арт художников MurAll Art создали граффити «Народы и этносы России». Площадь стены — 120 квадратных метров. Масштабное полотно посвятили всем федеральным округам страны», - отмечается на сайте.

Впервые в истории фестиваля выступление Большого русского хора прошло в сопровождении Сводного военного духового оркестра в составе 265 человек. Аккомпанировали музыканты из Москвы, Московской области, Новосибирска, Казани, Ростова-на-Дону и Сыктывкара.

Еще одним рекордом стал шадринский пряник размером полтора на полтора метра, который изготовили и расписали во время фестиваля на «Поляне сказок».

Кроме того, в этом году зафиксировано самое большое количество участников — 2014 человек из 59 регионов России и Белоруссии.

«Русское поле» — крупнейший фестиваль славянского искусства в Европе. Он собирает артистов и зрителей, которых объединяет любовь к русской культуре и традициям.