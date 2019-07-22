РИАМО - 22 июл. В 22 московских парках проложили свыше 90 километров велодорожек, самые длинные трассы находятся в парках «Сокольники» и «Митино», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Более 90 километров велодорожек проложено в 22 парках департамента культуры города Москвы. Самые длинные из них (по 12 километров) находятся в парках «Сокольники» и «Митино». Ездить по велодорожкам удобно и безопасно даже поздним вечером, в темное время суток они освещены», - говорится в сообщении.

Сотрудник пресс-службы «Мосгорпарка» отметил, что летом парки традиционно становятся местами притяжения для любителей велопрогулок.

«В большей части парков на велодорожках уложен асфальт, реже — смешанное покрытие. Например, на некоторых участках трассы это асфальт, а на других — мелкая галька. Во многих зеленых зонах расположены велопарковки и пункты проката, где при желании можно подкачать шины или поручить специалистам мелкий ремонт спортивного инвентаря. Например, это можно сделать в «Садовниках» и в парке у Борисовских прудов», — сказал сотрудник пресс-службы.

В «Сокольниках» прокатиться можно по всем главным парковым улицам: по Большому кругу, Майскому просеку, Митьковскому проезду, Сокольническому Валу и Поперечному просеку. Велодорожки также обустроены на 1, 4, 5 и 6-м Лучевых просеках и в районе Маточного сада. Покрытие трасс смешанное, это мелкая галька и асфальт.

«Если своего велосипеда нет, его можно взять в пункте проката спортинвентаря. Он расположен на центральной аллее. А на Фестивальной площади парка оборудована мойка: на протяжении летнего сезона здесь можно бесплатно помыть свой велобайк. На мойке действует система самообслуживания — там установлены специальные шланги с удобными лейками», - добавляется в материале.

В ландшафтном парке «Митино» велодорожка имеет форму, похожую на цифру 8. Она заасфальтирована. Проезжая по ней, можно увидеть Пенягинский пруд и живописные поляны. По маршруту расположены пункты проката инвентаря.

В сквере по Олонецкому проезду оборудована трасса протяженностью 9,6 километра. Это две круговые дорожки, опоясывающие всю территорию парка.

«В парке Горького длина веломаршрута составляет 8 километров. Прогулку можно начать на Крымской набережной, проехать по Пушкинской набережной мимо Нескучного сада, а затем добраться до природного заказника «Воробьевы горы». Велодорожки заасфальтированы», - отмечается на сайте.

Кроме того, трасса вдоль набережной находится и в парке «Северное Тушино». Во время велопрогулки открываются виды на акваторию Химкинского водохранилища и порт Северного речного вокзала. Длина трассы — 4,8 километра, покрытие — смешанное.

В парке Победы на Поклонной горе обустроены асфальтовые велодорожки общей протяженностью 4,6 километра. Они проходят по аллеям Памяти, Мира, Защитников Москвы и Юных Героев.

Летний сезон начался в московских парках 1 мая. В зеленых зонах отдыха создана разнообразная инфраструктура для занятий спортом: есть площадки для воркаута, корты, футбольные поля, дорожки для бега, а также пункты проката спортивного инвентаря, самокатов, сегвеев и велосипедов.