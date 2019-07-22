РИАМО - 22 июл. В подмосковной Коломне планируют построить гостиницу на 150 мест, инвестор готов поддержать данный проект, сообщил РИАМО глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.

«Сейчас больших гостиниц пока не планируется к застройке. Есть два инвестора, которые готовы за свой счет построить гостиницу достаточно большой вместимости - до 150 мест», - сказал Лебедев.

Он уточнил, что переговоры с инвесторами ведутся, окончательное решение станет известно до конца года.

По словам Лебедева, в Коломне также начали активно открывать хостелы.

«Сейчас очень большое количество открывается достаточно дешевых хостелов, куда могут приехать люди среднего достатка, переночевать и получать удовольствие от города», - заключил глава.

В минувшую субботу, 20 июля, в Коломне прошел велофестиваль Summer Velo Cup 2019. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Победитель заезда на 90 километров получил в подарок автомобиль Mercedes, другим победителям и призерам вручили путевки в дома отдыха, велоаксессуары, ценные подарки и дипломы.

Всего в велофестивале приняли участие около 1,5 тысяч человек - и любители, и профессионалы. Стоимость участия в Summer Velo Cup 2019 составляла 1 тысячу рублей. Все средства, вырученные от вступительных сборов участников, организаторы направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.