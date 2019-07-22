РИАМО – 22 июл. Сильные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье на этой неделе, максимальная температура воздуха составит плюс 26 градусов, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«Ближайшей ночью переменная облачность, температура плюс 17-19 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы. Во вторник, 23 июля, в течение суток ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза; ночью плюс 17-19, днем плюс 21-23 градуса, ветер юго-восточный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения», – говорится в сообщении.

В среду в течение суток ожидается пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза; ночью плюс 16-18, днем плюс 19-21 градус , ветер северо-восточный, умеренный.

«В четверг переменная облачность; ночью плюс 16-18, днем плюс 24-26 градусов, ветер северный, умеренный. В пятницу в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью плюс 13-15 градусов, днем плюс 20-22 градуса, ветер северо-западный, умеренный», – добавляется в материале.

В субботу ожидается малооблачная погода; ночью плюс 15-17 градусов, днем плюс 20-22 градуса, ветер северо-западный.