РИАМО - 22 июл. В подмосковном городском округе Истра произошел пожар в бытовках на площади 100 квадратных метров, в результате возгорания погибли два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 04:04 очевидец сообщил диспетчеру Истринского пожарно-спасательного гарнизона о пожаре в бытовках по адресу: деревня Манихино, территория ООО «СтройБазис».

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение бытовок по всей площади – 100 квадратных метров. В 04:40 пожар локализован на площади 100 квадратных метров. В 04:49 - ликвидация открытого горения. В 06:10 - полная ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

В результате пожара эвакуация людей не проводилась. На месте происшествия были обнаружены два человека без признаков жизни.