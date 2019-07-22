РИАМО – 22 июл. На станции «Окская» Некрасовской линии столичного метрополитена создадут иллюзию реки, ее оформят в разные оттенки синего, а основным элементом дизайна станет потолок, который покроют ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Иллюзию реки с кругами на воде создадут на станции Некрасовской линии метро «Окская». Главным элементом дизайна станет потолок. Его оформят ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами. Проект утвердили в «Москомархитектуре», – говорится в сообщении.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что при создании дизайна станции метро «Окская» архитекторов вдохновила расположенная неподалеку одноименная улица, названная в честь реки Оки. Поэтому в качестве основного цвета для оформления станции был выбран синий.

«В оттенках синего оформят кассовый зал, вестибюли и платформу. Главным украшением помещений станет потолок. Его соберут из панелей синего цвета, освещать помещение будут светильники круглой формы. Диаметр одного составит около пяти метров. Мерцающие окружности на синем фоне будут создавать иллюзию реки с кругами на воде», – подчеркнул Кузнецов.

Стены на платформе выполнят из керамогранита, пол – из светло-серого гранита, а потолок облицуют алюминием. «Окская» строится в Юго-Восточном округе, на пересечении Рязанского проспекта с Окской улицей. Проект предполагает один выход – к Окской улице и на Рязанский проспект.

Всего на новой ветке будет восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». После окончания строительства длина линии превысит 15 километров. Розовая ветка соединит Некрасовку и Нижегородский район.

Необычно оформлена будет и станция «Стахановская». Интерьеры будут напоминать производственный цех. Колонны из гранита вдоль путевых стен сделают похожими на станки советских рабочих, белые плафоны-трубки на потолках – на перекрытия заводских помещений. Еще одна станция Некрасовской линии, «Нижегородская», будет напоминать полотна супрематистов. При разработке дизайн-проекта авторы вдохновлялись картинами Казимира Малевича, Эль Лисицкого, Николая Суетина и других художников. А станция «Юго- Восточная» будет похожа на восточные дворцы с арками, куполами и колоннами.

Первый участок Некрасовской линии протяженностью почти семь километров запустили в начале лета. В его состав входят четыре станции: «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Строительство второго участка ведется ускоренными темпами и находится в стадии завершения. Его протяженность составит 11,7 километра, на нем расположатся пять станций от «Авиамоторной» до «Косина».

Благодаря новому участку транспорт станет доступнее для более чем миллиона человек – жителей районов Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и Рязанский. Это существенно разгрузит фиолетовую ветку метро.