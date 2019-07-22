РИАМО - 22 июл. По итогам 2019 года в подмосковном Коломенском городском округе ожидают увеличения турпотока на 200-250 тысяч человек, сообщил РИАМО глава округа Денис Лебедев.

«Мы увеличили количество событийных мероприятий, и они создают основной поток туризма. Пока рано загадывать, но рассчитываем, что тысяч на 200-250 число туристов должно увеличиться. Тем более, что внутренний туризм набирает обороты», - сказал Лебедев.

Он отметил, что в 2018 году прирост турпотока составил 300 тысяч человек. Муниципалитет готов принимать как русских туристов, так и иностранцев.

«Мы свою навигацию выстраиваем на трех языках - русский, китайский и английский, чтобы приезжающим было удобно. В нашем муниципальном музее есть экскурсоводы, говорящие на нескольких иностранных языках, и в частных такие экскурсоводы есть», - заключил глава округа.

В минувшую субботу, 20 июля, в Коломне прошел велофестиваль Summer Velo Cup 2019. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Победитель заезда на 90 километров получил в подарок автомобиль Mercedes, другим победителям и призерам вручили путевки в дома отдыха, велоаксессуары, ценные подарки и дипломы.

Всего в велофестивале приняли участие около 1,5 тысяч человек - и любители, и профессионалы. Стоимость участия в Summer Velo Cup 2019 составляла 1 тысячу рублей. Все средства, вырученные от вступительных сборов участников, организаторы направят в фонд «Друзья» на развитие платформы интеллектуального волонтерства ProCharity.

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