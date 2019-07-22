РИАМО - 22 июл. В подмосковных городских округах Люберцы, Можайский и Дмитровский обнаружили пять артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Накануне, 21 июля, в 13:50 от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Люберцы в МЧС поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ при проведении земляных работ в лесу около поселка Октябрьский.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений - 800 метров. Выставлена охрана силами ОМВД России по городскому округу Люберцы. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса» на 24 июля», - говорится в сообщении.

Также артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен при проведении земляных работ в поле в деревне Троица Можайского городского округа. Кроме того, три артиллерийских снаряда нашли в Дмитровском округе. Найденные боеприпасы не угрожают жизни людей, они будут изъяты и уничтожены силами взрывотехнического отряда ПСО-22 «Мособлпожспаса».