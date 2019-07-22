РИАМО - 22 июл. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается погода с переменной облачностью и без осадков, температура воздуха днем составит плюс 24 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 22-24 градуса, по области - 19-24 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%. Геомагнитный фон в понедельник прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

«В Московском регионе характер погоды по медицинской классификации будет индифферентный, колебания основных метеопараметров в пределах климатической нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха и кислородный режим для организма благоприятны. Такие погодные условия чаще всего не являются нагрузочными для организма и метеообусловленные недомогания и обострения развиваются реже», - отмечается в материале.

Синоптики добавили, что сегодня погода благоприятна для длительных прогулок на воздухе, терренкуров и скандинавской ходьбы. Дыхательные упражнения, занятия спортом, дозированные воздушные ванны помогут легче переносить погодные капризы.