РИАМО - 21 июл. В Будапеште завершился чемпионат Европы по волейболу сидя, победителем соревнований стала сборная Россия, в состав которой входят два спортсмена из Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«В соревнованиях принимали участие 12 сильнейших мужских сборных континента. Представители Московской области Александр Байчик и Сергей Поздеев в составе национальной команды стали победителями турнира», — говорится в сообщении.

Сборная России вышла в финальную стадию турнира со второго места в группе. В четвертьфинальном матче паралимпийцы обыграли команду Сербии со счетом 3:0. Полуфинальная встреча с командой Германии завершилась с таким же результатом. В финальном матче со счетом 3:2 сборная России обыграла сборную Боснии и Герцеговины, став чемпионом Европы.

«Победа сборной России на чемпионате Европы – это, в том числе, заслуга и подмосковных паралимпийцев. Первое место принесло не только золотые медали, но и дало команде право на участие в Паралимпиаде-2020. Теперь наши параатлеты Александр Байчик и Сергей Поздеев отправятся на Игры в Токио, которые пройдут уже в следующем году», — прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он отметил, что спортсмены подмосковной волейбольной школы для людей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно получают вызов в национальную команду.