РИАМО - 21 июл. В Йошкар-Оле завершилась Всероссийская летняя спартакиада инвалидов, сборная Подмосковья вошла в пятерку сильнейших регионов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«Соревнования прошли с 12 по 20 июля и собрали рекордное количество участников: более 2 тысяч спортсменов из 65 регионов страны. Параатлеты разыграли между собой 574 комплекта медалей в пяти видах спорта: спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом», — говорится в сообщении.

Московская область стала регионом-лидером по количеству участников, в состав команды вошли 72 паралимпийца. Всего подмосковные спортсмены завоевали 37 медалей различного достоинства, из них 14 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых.

По итогам общего командного зачета команда Московской области заняла пятое место. На первом расположилась сборная Москвы. Второе место досталось команде из Свердловской области, третье - сборной Челябинской области.

«Несмотря на высокий уровень конкуренции, наши параатлеты показали достойный результат. Помимо личных достижений, команда стала третьей в общих зачетах по легкой атлетике среди лиц с поражением ОДА и по голболу — спорту слепых. В нашем регионе есть сильный и достойный резерв, который готов представлять не только Подмосковье, но и Россию на международной арене», — прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что среди спортсменов наверняка есть потенциальные призеры и чемпионы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и в скором времени они раскроют свой потенциал.