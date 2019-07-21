РИАМО - 21 июл. На северо-востоке Москвы произошел пожар в 12-этажном доме, из горящего здания спасли 17 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Пожар случился по адресу: проезд Студеный, дом 36.

«Подразделения прибыли по данному адресу, приступили к спасению людей и тушению пожара на площади 25 квадратных метров в квартире на 8-ом этаже 12-ти этажного дома», — говорится в сообщении.

В 19:55 пожар полностью потушили. Среди спасенных двое детей. Информация о пострадавших на момент ликвидации пожара не поступала.