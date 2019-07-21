РИАМО - 21 июл. Отбывающие срок за хулиганство Александр Кокорин и Павел Мамаев рассказали о жизни в колонии, спортсмены играют в футбол и готовятся выйти на работу за 9 тысяч рублей.

«Если кто-то ждет от нас слез и так далее, этого все равно не будет. То, что на судах говорили, что мы смеемся, еще что-то. Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась, что вот попали в эту ситуацию, и здесь мы будем также, как были на свободе, старались быть всегда на первых ролях, также и здесь мы будем вносить свой вклад, не знаю, насколько это возможно, в развитие спорта в колонии», — сказал Мамаев в интервью телеканалу «Россия 1».

Футболисты отбывают наказание в Белгородской области. На футбольной площадке спортсмены проводят каждый день по полтора часа. Они играют за тюремную команду.

«Никакого нету пафоса у них, обычные ребята общительные, без всяких московских штучек. Им очень тяжело после СИЗО, они немножко поиграли ,отдохнули, поиграли, отдохнули. В ритм втянутся — будет все нормально», — рассказал один из заключенных колонии.

Спортсмены живут в таких же условиях, как и другие осужденные. Под запретом алкоголь, а также квас. Обед по расписанию с 12:00 до 14:00, в меню есть перловый суп с мясом, котлеты, макароны, кисель.

«Я на воле не ел никогда колбасу, шоколадки. Позволял себе редко. Здесь есть возможность. То есть мы следим за весом, да. Стараемся всегда. Причем будто, не знаю, как модели», — рассказал Кокорин.

Футболистов определили в один отряд. Всего в этом отряде 80 человек, в бараке спят 22 человека. Подъем в 06:00, отбой в 22:00. Мамаев и Кокорин живут в бараке для так называемых благонадежных преступников, то есть тех, кто не нарушают местный режим. Интернета в колонии нет, телефонная связь по карточке.

«Мне много что дало пребывание здесь, нахождение в изоляции, скажем так, с первого дня. На мой взгляд, я стал только сильнее, и сломать меня будет дальше, я считаю, очень тяжело. Не могу сказать, что невозможно. Но очень тяжело. Потому что ту школу, которую прошли мы здесь, каждый из нас, я не думаю, что мы бы смогли ее получить на свободе. Как для мужчины это был огромный урок и такой как бы путь», — поделился Мамаев.

Футболисты выйдут на работу в швейный цех. Работать будут по 8 часов 6 дней в неделю. После многомиллионных контрактов они буду получать совершенно непривычную для них сумму — 9,3 тысячи после налогового вычета.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, экс-хавбек «Краснодара» Павел Мамаев, а также их приятель Александр Протасовицкий были признаны виновными по уголовному делу о конфликтах с их участием в 2018 году. Одна драка произошла у гостиницы «Пекин», где пострадал водитель сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой. Вторая драка случилась в «Кофемании» на Большой Никитской улице, в ней пострадали федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии. Младший брат игрока «Зенита» Кирилл получил 1 год и 6 месяцев колонии, приятель спортсменов Александр Протасовицкий – 1 год 5 месяцев.