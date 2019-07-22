РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В понедельник в подмосковных Люберцах пройдет игротека для маленьких детей и их родителей, сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«В понедельник в 17:00 в КДЦ «Союз» пройдет игротека «Чудесный мир игр». Мероприятие состоится в структурном подразделении МУК «Красковский культурный центр», - говорится в сообщении.

Культурно-досуговый центр «Союз» находится по адресу: поселок Малаховка, Шоссейная улица, дом 2. По всем вопросам можно обратиться по телефону: 8 (495) 501-41-88.