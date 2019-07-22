РИАМО - 22 июл. В Подмосковье в понедельник стартует новый этап проверок аттракционов «Безопасная карусель – 2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Эксперты проверят соблюдение обязательных требований эксплуатации аттракционов, в том числе каруселей и надувных батутов.

«На территории Московской области с 22 по 28 июля будет проводиться профилактическая операция «Безопасная карусель». В летний сезон важен систематический контроль за аттракционами. И это уже второй этап проверки аттракционов в парках, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового отдыха граждан», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Проверки проведут сотрудники управления регионального Государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода Подмосковья.

«Первый этап проверок состоялся в конце июня. Операцию мы планируем провести в три этапа. Последняя проверка аттракционов состоится с 19 по 24 августа», – отметил министр.

Как ранее сообщал Разин, в течение шести рейдов первого этапа было проверено 179 аттракционов. За нарушения обязательных требований привлечено к административной ответственности 11 должностных и юридических лиц, сумма штрафов составила 116 тысяч рублей.

При обнаружении нарушений можно обратиться в ближайший отдел по надзору. Контактная информация отделов по надзору размещена по адресу.