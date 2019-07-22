РИАМО - 22 июл. На набережной Новикова-Прибоя и 2-й Мелитопольской улице в столице частично ограничили движение транспорта из-за работ по реконструкции газопроводов, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: набережная Новикова-Прибоя в районе дома 1, строение 1. Участок 2: набережная Новикова-Прибоя в районе дома 78, корпус 3 по проспекту Маршала Жукова. Особенности: одна полоса частично», – отмечается в сообщении.

Данные перекрытия действуют с понедельника и по 1 ноября круглосуточно.

Кроме того, на участке 2-й Мелитопольской улицы в районе дома 7, корпус 5 перекрыли две полосы с сохранением существующего количества полос за счет обустройсва временных уширений. Еще на одном участке улицы в районе дома 10 частично перекрыли одну полосу. Ограничения действуют по 1 ноября круглосуточно.