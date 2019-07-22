РИАМО – 22 июл. На Шереметьевской улице в столице в понедельник ввели ограничения движения в связи с проведением инженерных работ, говорится в сообщении пресс-службы транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Шереметьевская улица от дома №35 до пересечения с 13-м проездом Марьиной рощи. Период: с 22 июля по 1 августа круглосуточно. Особенности: одна полоса», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ограничения введут с 1 по 31 августа на участке Шереметьевской улицы в районе пересечения с 13-м проездом Марьиной рощи.

«Особенности: занятие реверсивной полосы», – уточняется в материале.