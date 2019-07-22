РИАМО - 22 июл. Рассмотрение уголовного дела о краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи начнется в понедельник в Замоскворецком суде Москвы.

Картина «Ай-Петри. Крым» была украдена с выставки Архипа Куинджи в Третьяковской галерее 27 января. На глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.

В ходе предварительного расследования по уголовному делу проведены две психиатрические экспертизы, которые установили вменяемость злоумышленника в момент совершения преступления.

Комплексной искусствоведческой судебной экспертизой стоимость художественного произведения оценена почти в 20 миллионов рублей.