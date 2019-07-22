РИАМО - 22 июл. Участок Филевской линии столичного метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» заработал в обычном режиме с открытием подземки в понедельник.

На минувших выходных участок был закрыт для пассажиров в связи с реконструкцией наземного участка линии. Не работали станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская».

На время закрытия участка метро станции «Киевская» и «Кунцевская» связали компенсационные автобусы КМ1 и КМ2. Они работали с 5 часов утра до 2 часов ночи.

На закрытых станциях, а также на станциях «Киевская», «Кунцевская» и «Александровский сад» работали инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, которые помогали сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Закрытие станций производитсялось в рамках реконструкции наземного участка Филевской линии. Строители продолжали электромонтажные работы, а работники метрополитена заменяли шпалы. Также специалисты провели важные работы по обслуживанию контактного рельса.