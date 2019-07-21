РИАМО - 21 июл. В деревне Торбеево городского округа Ступино днем в воскресенье случился пожар, загорелась постройка, в которой находилась баня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 15:47.

«Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, девять челок. <…> В 17:20 — ликвидация пожара», — говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Пожарные напоминают, что в случае ЧП нельзя поддаваться панике. Соблюдайте правила пожарной безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного – 112 или 101.