РИАМО - 21 июл. Подростков из Москвы приглашают на занятия в рамках проекта «Субботы московского школьника», гости смогут узнать о профессиях будущего и разработке компьютерных игр, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Очередные занятия проекта пройдут 27 июля.

«Ребятам покажут, как создавать модули панорам для интерактивных экскурсий, писать программы на языке Java и монтировать видео. Также расскажут об экономике идей и о приемке образовательных учреждений после строительства», — говорится в сообщении.

В «Темоцентре» пройдут занятия проекта «IT-субботы». Призер московской олимпиады «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» Павел Францев проведет мастер-класс по созданию модулей панорам для интерактивных экскурсий. Гостей научат создавать анимированные истории и компьютерные игры с использованием трехмерных моделей, а также писать программы на языке Java.

Технику монтажа телевизионных программ покажут на мастер-классе Московского образовательного телеканала. Школьников научат накладывать титры и создавать переход от одного кадра к другому.

На занятии направления «Просто о сложном» в школе № 1595 в Некрасовке можно будет узнать о том, как специалисты принимают образовательные учреждения после постройки.

В рамках «Финансовых суббот» ребят приглашают на лекцию, посвященную креативной экономике. Она пройдет по адресу: Тетеринский переулок, дом 2А. Слушатели узнают, что такое экономика идей и почему Москва считается центром креативных индустрий. Гостям представят атлас профессий будущего в сфере медиа, искусства и культуры.

Узнать расписание всех занятий и зарегистрироваться на них можно на сайте проекта «Субботы московского школьника».