РИАМО - 21 июл. Британский поп-музыкант Эд Ширан посетил столичный парк Горького, где оставил автограф на инсталляции «Привет, Эд!», сообщает РИА Новости.

19 июля Эд Ширан впервые выступил в Москве на стадионе «Открытие Арена». Перед этим событием в парке Горького напротив главного входа установили пятиметровую фигуру артиста. Исполнитель «прилег» на газон, чтобы набраться сил перед предстоящим выступлением.

«После феерического концерта в Москве Эд Ширан вместе с женой Черри Сиборн приехал в парк Горького и расписался на своей пятиметровой фигуре», - говорится в сообщении пресс-службы сервиса «Яндекс.Музыка».

Все желающие также могут оставить свою подпись на инсталляции «Привет, Эд!» и сделать памятное фото.

В 2017 году Эда Ширана признали самым продаваемым мировым исполнителем. В Москве исполнитель представил свой последний студийный альбом «÷» («Divide»), который принес автору премию «Грэмми».