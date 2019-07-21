РИАМО - 21 июл. Вечером в воскресенье в трех московских аэропортах задержаны и отменены 26 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» 13 рейсов задержаны. В «Домодедове» задерживаются два рейса, еще четыре отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержаны семь рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Подмосковье и Москве из-за дождя, грозы и порывов ветра до 15 метров в секунду. Данный уровень действует до 21:00 воскресенья.