Сокольническая линия – самая старая в Московском метрополитене, поэтому самые красивые «сталинские» станции расположены именно здесь. Этим летом «красная» ветка выросла еще на четыре станции – до «Коммунарки» и теперь лидирует по числу станций – всего их 26. А еще в этом году Сокольническая линия лидирует по частоте закрытия участков из-за строительства БКЛ: с 13 по 19 июля был закрыт отрезок между «Университетом» и «Коммунаркой», а ранее – весь север ветки. Постоянные пассажиры поделились с РИАМО, что их бесит на родной линии, а что – радует.

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«Вау-эффект» и лучший экскурсионный маршрут

Ксения, 30 лет, журналист:

«Для меня Сокольническая линия – аорта подземки. Это уютные камерные станции, связь почти со всеми частями Москвы и лучший маршрут для туристов в столице: здесь и исторические «Охотный ряд», «Красные ворота», «Парк культуры», «Фрунзенская»; и панорама на «Воробьевых горах», и новейшие стильные «Тропарево» и «Ольховая». Проехал по «красной» линии – как на экскурсии побывал.

Сокольнической линией пользуюсь чаще других. Здесь есть удобные пересадки почти на все ветки. Недавно появились супер-комфортные поезда «Москва», которые на старейшей ветке воспринимаются с вау-эффектом: кондиционеры, просторные вагоны без дверей, красивое современное оформление.

Есть, конечно, и раздражающие факторы. Например, старые короткие поезда: спускаешься на платформу, а там еще 10 метров до дверей, в которые не протолкнуться. Видишь короткий поезд при входе на платформу, значит, поедешь на следующем.

Напрягают и непонятные мужчины азиатской внешности, тусующиеся в часы пик на платформах в центре: то ли у них там негласное место встречи, то ли торгуют чем, или хуже того – поджидают зазевавшихся пассажиров».

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Самый красивый вестибюль и зловонный переход

Юрий, 33 года, дизайнер:

«Я десять лет прожил в «Сокольниках» на улице Стромынка, где скоро появится одноименное метро. Похоже, Сокольническая площадь надолго превратилась в громадную стройку.

Зато наземный вестибюль «Сокольников» после реконструкции стал самым красивым в Москве – скульптуры, стильная неоновая надпись «Метро» и красная звезда-витраж смотрятся шикарно! На днях проехал по южному участку ветки – приятно удивил дизайн новых станций: «Румянцево» в стиле абстракционизма Пита Мондриана и «Тропарево» с футуристичными деревьями. Классно и стильно, радует глаз! Еще из любимого – вестибюль станции «Красносельская» красного цвета, похожий на китайскую пагоду.

Из-за близости площади трех вокзалов на Сокольнической линии всегда было много людей без определенного места жительства, раньше они массово тусовались у выхода из метро «Сокольники», а в парке зимой грелись у костров. Сейчас линию заметно подчистили.

Даже самый зловонный переход в метро – на «Комсомольской», ведущий на выход в город к Ярославскому вокзалу, – и тот стал чище.

Я люблю «красную» ветку за то, что она практически всегда быстро едет. Одна из любимых станций – «Чистые пруды», традиционное место тусовок художников. Помню, в «нулевых» отмечался какой-то юбилей метро, в честь этого на «красной» объявления читали известные артисты и звезды.

© пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В поездах звучал голос Людмилы Гурченко, которая объявляла станции и даже пела отрывок из песни Талькова про «Чистые пруды, застенчивые ивы…»

Когда-то на «Комсомольской» был даже буфет метро – хорошая тема перекуса, в подземке этого не хватает. Но этот эксперимент быстро провалился».

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Попрошайки в «слепых» зонах и спрятанные указатели

Кирилл, 35 лет, менеджер:

«Я спускаюсь в метро по будням около 9 утра, в это время уже комфортно – есть, чем дышать, иногда можно даже сесть. На линии еще ходят «голубые» советские вагоны, они комфортные и свежие. Нравятся и составы вроде «Красной стрелы» и ретро-поезда с мягкими сидениями и желтыми плафонами: создают настроение. А в современных вагонах пахнет сыростью из кондиционеров.

Из-за обилия камер попрошайки теперь стоят в мертвых зонах. Например, на переходе «Лубянка» – «Кузнецкий мост», в подземных переходах на «Юго-Западной».

Сильно загруженных станций в южной и центральной части линии нет. Бывает толпа у касс на «Саларьеве». Станция плохо организована как внутри, так снаружи. Один вход, мешающие друг другу автобусы и таксисты на «корытах» с армянскими номерами.

Схемы автобусных остановок на новых станциях спрятаны в дальний угол у турникетов на выход, как на том же «Саларьеве». Кому они там нужны?

Хорошо, что напольную навигацию довели до ума, не забросили, когда стерлись первые некачественные надписи.

Подвесные указатели странные: перечислены непонятные даже местному объекты, нужно открывать карту, чтобы понять, куда выходить. Указатели неудобно расположены. Например, на «Чистых прудах» они висят прямо над эскалаторами, люди перед ними останавливаются и мешают другим. Настенных указателей могло бы быть больше, особенно там, где мало подвесных.

Нумерация выходов – классно придумали! Раньше на «Юго-Западной» было легче разобраться, куда нужно выйти, чтобы сесть на нужный автобус. Сейчас обозначен выход к ТПУ, но нет указаний, к каким автобусам и троллейбусам, в какую сторону выходить, а между остановками может быть 500 метров.

Из новых станций самая красочная – «Румянцево»! Еще в мой личный хит-парад входят «Тропарево» и «Кропоткинская».

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Поезда-холодильники и вагонные викторины

Анастасия, 45, служащая:

«Сквозные вагоны в поездах «Москва» мне нравятся тем, что можно пройти туда, где меньше народу, подойти к нужным дверям, даже зарядить мобильник. Напрягает холод: в жару в них заходишь, как в холодильник, постоянно боюсь простудиться!

На духоту это не влияет: если людей много, то и холодно, и душно одновременно. А в старых поездах еще и жарко.

Вонь бывает – от потных мужиков летом. А еще от бомжей, они часто остаются спать в поездах, которые уезжают на конечной на разворот на «Бульваре Рокоссовского».

Навигацию все ругают, а мне нравится! Шрифт более четкий и понятный, указателей стало больше. И пронумерованные выходы – это очень удобно.

Раздражают агит-ролики на экранах в вагонах: посмотрите, как у нас все клево в Москве, сколько мы всего построили и еще построим! Одно и то же, невозможно смотреть. Но есть интересные рубрики: мини-викторина, где дают 1 минуту на ответ или «Все обо всем», когда про улицы рассказывают.

К тому, что «красную» линию часто перекрывают, я отношусь спокойно, как к явлению природы: дождю или снегопаду.

Недавно закрывали северную часть ветки вплоть до «Комсомольской». Автобусами я не пользовалась, так как остановки расположены неудобно, ездила на МЦК».

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Наушники от грохота и много свободных мест

Наталья, 45 лет, офис-менеджер:

«Люблю нашу ветку за то, что она не загружена даже в час пик. На «Бульваре Рокоссовского», «Черкизовской», «Преображенской площади» можно сесть. На «Комсомольской» заходит толпа, плотно стоит до «Чистых прудов» или «Лубянки», а затем снова есть свободные места. Температура в вагонах на «красной» ветке комфортная, в отличие от «серой», где я замерзаю.

Вообще веткой нашей я горжусь, она же самая старая! Еще Утесов про нее пел. Особенно красивая станция – «Кропоткинская», нравится «Преображенская площадь» с зеленым мрамором, «Комсомольская» с интересными лампами. «Черкизовская» темновата.

У нас в метро до сих пор стоит ужасный грохот. Езжу в наушниках, плотно затыкающих уши.

Иногда женщины красятся, шьют или вяжут в метро. Я и сама так делаю, когда не успеваю.

Радуют новые туалеты, но непонятно, как ими пользоваться тем, у кого обычный проездной, а не «Тройка». Туалеты везде и всегда должны быть бесплатными. Тем более, ты уже заплатил за проезд. На МЦК куда спокойнее себя чувствуешь, зная, что можешь воспользоваться туалетом в любой момент, как белый человек!

По профессии я – геодезист, и в институте нам рассказывали байки про метро. Когда строили первые тоннели, главный маркшейдер (подземный геодезист) застрелился в ожидании стыковки частей тоннеля, думая, что они не состыкуются – копали для скорости с двух сторон. И зря – чуть-чуть не дождался. В итоге они отлично сошлись».

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«Частные» вагоны для бомжей и хорошие новости

Таисия, 21, тимлидер:

«Самые переполненные станции на красной ветке – «Комсомольская» и «Парк культуры». Свободно на «Черкизовской», «Красных воротах». Считаю красивыми новые станции «Тропарево», «Румянцево», а из старых – «Библиотеку им. Ленина» и «Воробьевы горы».

В новых поездах, которых на ветке 30-40%, часто дует. Сразу хочется закутать шею, особенно опасно в жару. А еще в этих составах воняет чем-то неприятным, возможно, специфический запах издают материалы, из которых они изготовлены.

Очень раздражает «мэнспрединг» – когда мужчины широко расставляют ноги, притесняя людей на соседних местах, а еще когда у бомжей частные вагоны. Бомж зашел, и все остальные расступаются.

На новых указателях перестали перечислять полный список станций в каждую из сторон, это многих возмущает. Я этого не замечала, т.к. ориентировалась с помощью приложения «Яндекс. Метро», а людям старшего возраста неудобно.

Разделяю мнение эксперта по навигации Леонида Агрона: оставить полный список станций, добавить маркировку «на север» и «на юг», а когда люди привыкнут, при необходимости убирать названия станций.

Здорово, что становится больше станций, бывшие конечные разгружаются. Удобно, что в новых вагонах можно зарядить электронику. По мониторам в составах показывают всегда только хорошие новости, это поднимает настроение».

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Удобные экраны и нечувствительные автоматы

Екатерина, 29 лет, байер:

Для меня всегда было проблемой сориентироваться и найти нужный выход из метро. Теперь все выходы пронумерованы и отмечены на карте, в переходах появились крупные цветные стрелки с указанием станции, а в новых вагонах – экраны и табло, где отмечается сторона, с которой откроются двери. В час пик это особенно удобно.

Новых составов «Москва» на ветке около 50%. Пользуюсь зарядками в вагонах – это очень выручает. Когда нечего почитать, можно посмотреть новости на экранах.

Туалетами я еще не пользовалась, но наблюдаю, как люди туда заходят. Я немного брезгливая, пока опасаюсь. Но в целом меня очень радует их появление.

Жаль, что в автоматах невозможно записать на «Тройку» безлимитные проездные, только положить деньги на «Кошелек»».

Мария, 30, художник:

«Мне чаще попадаются старые вагоны. Они ничем не плохи, разве что нет USB-разъемов. Даже жаль, что старые составы выходят из строя.

В вагонах оптимальная температура, воздух свежий, кроме случаев, когда заходит дурнопахнущий человек. Бомжи встречаются редко, а вот люди с перегаром – частенько. Мешают люди, которые едят в вагонах. Они садятся и начинают чавкать, крошить вокруг.

Однажды женщина неблагополучного вида так красочно ела курицу, что другие пассажиры стали снимать ее на видео.

Иногда я рисую пассажиров и дарю свои наброски. Большинство реагирует позитивно, только один раз я встретила угрюмого молодого человека, который смутился.

Новая навигация больше понятна иностранцам, они реже обращаются за помощью, а это показатель. На указателях появилась латиница, шрифт стал крупнее. Раньше он был мелкий и вытянутый по вертикали.

А вот экраны билетных автоматов недостаточно чувствительные. Однажды я опаздывала и никак не могла перейти в режим оплаты картой.

Мне помог сотрудник метро: он с силой стучал по кнопке на экране, пока она не сработала, и сказал, что иначе этот автомат не реагирует.

Закрытие станций «красной» линии меня не коснулось: я была за границей, зато испытала это на «фиолетовой». Можно и потерпеть: метро становится лучше, и это требует жертв. Всегда есть альтернативные пути, автобусы и мобильное приложение».

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Проблемы с Wi-Fi и заблудившиеся иностранцы

Александра, 22, преподаватель английского, фотограф:

«На «красной» ветке много станций, расположенных рядом с вузами, поэтому часто кто-нибудь готовится к семинару, лекции. На «Воробьевых горах» иногда заходят муузыканты, это только радует. Видно, что люди получают кайф от своего занятия, даже если приходится играть на музыкальных инструментах в метро, а не на сцене.

В основном поезда старые. Кондиционеров в них нет: однажды мне из-за духоты стало плохо, пришлось выйти на «Кропоткинской», посидеть на лавочке. В новых поездах есть и кондиционеры, и разъемы для зарядок. Еще в них просторнее.

Приятный сюрприз – добавление восьмого вагона во время ЧМ по футболу. Эти составы остались на линии, и в них всегда меньше людей.

Иногда бывает грязно: валяются бумажки, газеты, бутылки. Думаю, из-за большого числа достопримечательностей и туристов. Например, на «Спортивной», особенно после мероприятий, которые проходят на «Лужниках». Еще на «красной» ветке вечные проблемы с Wi-Fi: он то не подключается, то постоянно отрубается, то медленно работает.

Мне нравится станция «Тропарево»: там очень красивые металлические деревья. И «Воробьевы горы» – из окон открывается прекрасный вид на Москву-реку, РАН, новую канатку.

Иногда таблички навигации висят не в самых заметных местах — приходится бегать по станции, искать, где переход. Вообще в метро вообще очень просто заблудиться.

Ко мне много раз подходили растерянные иностранцы, которые не могли разобраться, какая из двух «blue» («синих» веток) им нужна для перехода с «Библиотеки имени Ленина».

Бывало, что билетные автоматы «глотали» карточку – приходилось бежать за кассиром, молить о помощи».

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