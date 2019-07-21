РИАМО - 21 июл. Тина Канделаки присоединилась к команде Радио «Комсомольская правда» в качестве ведущей программы «Доживем до понедельника», говорится в сообщении пресс-службы радиостанции.

«Тина Канделаки и Максим Шевченко - такой невероятный коктейль, от которого проснется каждый. <…> Каждый понедельник они будут готовить слушателей к новой рабочей неделе. Трехчасовой заряд драйва, самые актуальные новости, авторский взгляд на них и словесная дуэль между Канделаки и Шевченко», — говорится в сообщении.

По словам ведущих, люди ищут не только информацию — люди ищут ощущений и впечатлений, и их с лихвой можно будет получить в утренней программе «Доживем до понедельника».

Эфир начнется 22 июля в 08:03 на 97,2 FM и онлайн на сайте FM.kp.ru. Прямая трансляция также ведется на канале радиостанции в YouTube.