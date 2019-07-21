РИАМО - 21 июл. Зрители футбольного матча «Локомотив» - «Тамбов», который проходит в Москве, могут уехать домой через станцию подземки «Черкизовская» и станцию МЦК «Локомотив», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.
В воскресенье в столице проходят сразу два футбольных матча. «Локомотив» и «Тамбов» играют на «РЖД Арене». Встреча команд «Динамо» и «Рубин» начнется в 19:00 на «ВТБ Арене».
Ранее зрителей попросили заранее приобрести билеты на обратную поездку в метро. Это поможет сэкономить время в пути после матча.
Кроме того, по требованию полиции на станциях метро и МЦК вблизи арен возможны ситуативные ограничения входа и выхода.
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