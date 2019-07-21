РИАМО - 21 июл. Зрители футбольного матча «Локомотив» - «Тамбов», который проходит в Москве, могут уехать домой через станцию подземки «Черкизовская» и станцию МЦК «Локомотив», сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

«Для отъезда со стадиона «РЖД Арена» пользуйтесь станциями мосметро «Черкизовская» и МЦК «Локомотив», - говорится в сообщении.

В воскресенье в столице проходят сразу два футбольных матча. «Локомотив» и «Тамбов» играют на «РЖД Арене». Встреча команд «Динамо» и «Рубин» начнется в 19:00 на «ВТБ Арене».

Ранее зрителей попросили заранее приобрести билеты на обратную поездку в метро. Это поможет сэкономить время в пути после матча.

Кроме того, по требованию полиции на станциях метро и МЦК вблизи арен возможны ситуативные ограничения входа и выхода.