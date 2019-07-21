РИАМО - 21 июл. Движение поездов на Московском направлении Октябрьской железной дороги ввели в штатный режим после сбоя, сообщается на сайте ОЖД.

В воскресенье в 11:50 на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Московский» Октябрьской железной дороги была обнаружена техническая неисправность, которая полностью устранена специалистами железной дороги в 14:00.

«В результате по прибытии задержано три высокоскоростных поезда «Сапсан» от 8 до 14 минут, девять поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения от 20 минут до 1,5 часов», - говорится в сообщении.

В настоящее время поезда на Московском направлении ОЖД курсируют в штатном режиме. Октябрьская железная дорога принесла извинения за временные неудобства.