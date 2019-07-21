РИАМО - 21 июл. Жителей Подмосковья предупредили о резком ухудшении погоды вечером в воскресенье, неблагоприятные условия сохранятся примерно до 21:00, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 21 часа 21 июля местами по Московской области ожидается дождь, гроза, усиление ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям советуют закрыть все окна и форточки, при сильном ветре отключить электроприборы, не пользоваться лифтами. На улице нужно избегать деревьев и ненадежных конструкций, линий электропередачи.

При грозе нельзя стоять под одиночными деревьями и конструкциями, а также находиться вблизи водоемов. Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в машине.