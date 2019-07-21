РИАМО - 21 июл. Участники поисково-спасательного отряда «СпасРезерв – Восток» помогли упавшей в люк собаке в одной из закрытых промзон Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Спасатели рассказали, что собака ласковая, умная, но была очень испугана. О происшествии сообщили рабочие.

«Животное упало в люк глубиной около трех метров. На дне люка карман, но выходов ни в какие трубы нет. Спасатели спустились в люк. Накинули на собаку боевку, чтобы не укусила, потом сделали обвязку из стропы и веревкой подняли наверх», — говорится в сообщении.

Наверху собака вырвалась, скинула с себя обвязку и убежала. Поймать ее не успели. Спасатели добавили, что собака дворовая и молодая.