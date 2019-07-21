РИАМО - 21 июл. Просьба Московского метрополитена уступать места всем без исключения женщинам, а также последовавшая петиция против дискриминации пассажиров-мужчин расколола общество на два противоположных лагеря: пока одни отстаивают приоритетное право женщин на сиденье, другие не согласны, чтобы женщинам уступали место исключительно по половому признаку.

Ранее на сайте change.org появилась петиция Никиты Орлова. Он требует изменить текст аудиообъявлений в вагонах метро - если раньше пассажиров просили уступать места беременным женщинам, то в новой редакции слово «беременным» исчезло. Теперь, по мнению подземки, необходимо уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми, а также любым женщинам, не обязательно беременным. Такую позицию автор петиции посчитал дискриминацией мужчин и оскорблением самих женщин.

«Обычная женщина не инвалидка и не хрустальная статуэтка. Не надо всех этих сексистских правил «приличия». Женщина, как и мужчина, способна постоять в автобусе, если нет свободного места, и ничего такого с ней не будет. Мужчина, как и женщина, может устать и иметь право занять свободное место», - написала Ксения Вотинцева в комментариях к петиции.

Тамила Матвеева согласна, что мужчины и женщины должны быть равны между собой.

«Место имеют, кроме беременности, только индивидуальные отличия вроде заболеваний ног или усталости, но никак не половая принадлежность», - считает Матвеева.

Активное обсуждение опубликованной петиции развернулось и в аккаунтах РИАМО в социальных сетях.

«Если человек здоров, другого человека в животе не несет, то, соответственно, и преимуществ никаких не должен иметь. Мужчины тоже могут уставать, работать на нескольких работах, у них может что-то болеть. Хватит быть инфантилами», - написала Anastasia Pokrovskaya.

По мнению Elena Tvorovskaya, мужчины и так уступают места женщинам, когда могут и есть такое желание. Однако это не должно быть мужской обязанностью.

«Собственно, я здоровый человек, способна постоять. Женщины кричат о равноправии на каждом углу и тут же им все все должны», - уверена пользовательница.

Александра Телиянц считает, что предложение присесть в транспорте может расстроить женщину, поскольку будет завуалированным указанием на ее возраст.

«Мне, конечно, не шашнадцать, но и старушкой себя не чувствую. Всегда отказываюсь садиться. Кому-то это место нужнее, чем мне», - отметила Телиянц.

На данный момент петиция Никиты Орлова на сайте change.org собрала уже более 1 тысячи подписей.