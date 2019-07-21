РИАМО - 21 июл. Просьба Московского метрополитена уступать места всем без исключения женщинам, а также последовавшая петиция против дискриминации пассажиров-мужчин расколола общество на два противоположных лагеря: пока одни отстаивают приоритетное право женщин на сиденье, другие не согласны, чтобы женщинам уступали место исключительно по половому признаку.
Ранее на сайте change.org появилась петиция Никиты Орлова. Он требует изменить текст аудиообъявлений в вагонах метро - если раньше пассажиров просили уступать места беременным женщинам, то в новой редакции слово «беременным» исчезло. Теперь, по мнению подземки, необходимо уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми, а также любым женщинам, не обязательно беременным. Такую позицию автор петиции посчитал дискриминацией мужчин и оскорблением самих женщин.
«Обычная женщина не инвалидка и не хрустальная статуэтка. Не надо всех этих сексистских правил «приличия». Женщина, как и мужчина, способна постоять в автобусе, если нет свободного места, и ничего такого с ней не будет. Мужчина, как и женщина, может устать и иметь право занять свободное место», - написала Ксения Вотинцева в комментариях к петиции.
Тамила Матвеева согласна, что мужчины и женщины должны быть равны между собой.
«Место имеют, кроме беременности, только индивидуальные отличия вроде заболеваний ног или усталости, но никак не половая принадлежность», - считает Матвеева.
Активное обсуждение опубликованной петиции развернулось и в аккаунтах РИАМО в социальных сетях.
«Если человек здоров, другого человека в животе не несет, то, соответственно, и преимуществ никаких не должен иметь. Мужчины тоже могут уставать, работать на нескольких работах, у них может что-то болеть. Хватит быть инфантилами», - написала Anastasia Pokrovskaya.
По мнению Elena Tvorovskaya, мужчины и так уступают места женщинам, когда могут и есть такое желание. Однако это не должно быть мужской обязанностью.
«Собственно, я здоровый человек, способна постоять. Женщины кричат о равноправии на каждом углу и тут же им все все должны», - уверена пользовательница.
Александра Телиянц считает, что предложение присесть в транспорте может расстроить женщину, поскольку будет завуалированным указанием на ее возраст.
«Мне, конечно, не шашнадцать, но и старушкой себя не чувствую. Всегда отказываюсь садиться. Кому-то это место нужнее, чем мне», - отметила Телиянц.
На данный момент петиция Никиты Орлова на сайте change.org собрала уже более 1 тысячи подписей.
Метро или такси: Какой вид транспорта вам подходит?
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Ваша жизнь летит на большой скорости: кофе на ходу, еда на вынос, работа допоздна и фитнес по ночам. Вы нетерпеливы, любите безумный ритм жизни мегаполиса и понимаете, что только московский метрополитен соответствует вашей личной скорости. Жаль, что он не работает круглосуточно! Поэтому иногда вы вынуждены пересаживаться на такси. Вы обожаете новые поезда «Москва» и всегда используете возможность зарядить смартфон и посмотреть новости в вагоне. Толпа людей в часы пик вас не смущает, вы чувствуете себя в ней, как рыба в воде, и у вас всегда самый последний выпуск карты «Тройка». Даже новая навигация метро вас не бесит, ведь вы знаете подземку наизусть. А еще вы обрадовались открытию МЦК, ведь теперь еще удобнее добираться до нужного места. Жаль, что вы так и не прокатились по полному кругу – ведь вам всегда не хватает времени!
Вы из тех, кто даже в булочную ездит на такси! Вы передвигаетесь по городу исключительно на личном авто или каршеринге. И предпочтете два часа простоять в пробке, чем толкаться в общественном транспорте. К тому же, в пробке можно столько всего успеть сделать! На вашем смартфоне, скорее всего, несколько приложений такси, и вы знаете, какое выгоднее вызывать. Пусть вы опаздываете на работу, зато с комфортом. Вы не дышите спертым воздухом вагона метро или автобуса, можете перемещаться по городу налегке и позволить себе обувь на шпильке. Чтобы не слишком часто попадать в дорожный коллапс, вы успели выучить пути объезда и просто стараетесь избегать часа пик, когда карта «Яндес.Пробок» полностью красная.
Электробус, велосипед, самокат – вот ваш любимый транспорт. Вы никуда не торопитесь, хоть и живете в столице. Вы давно практикуете раздельный сбор мусора, ездите на самокате и знаете все точки Московского велопроката. Вам достаточно пары хлопковых футболок на лето, а вопросы экологии волнуют вас больше, чем опоздание на работу. Вы не используете пластиковые пакеты и радовались больше всех, когда в столице появились электробусы, которые не портят городской воздух, хоть и едут медленнее обычных автобусов и останавливаются на полпути. Вы также с удовольствием катаетесь на МЦК и новых электричках, где есть кондиционер и удобные держатели для велосипедов, и с нетерпением ждете открытия МЦД.
Возможно, вы из тех счастливчиков, которые живут в центре и в основном перемещаются на автобусах и троллейбусах. Ведь до работы, учебы или парка вам – рукой подать. Либо вы живете в спальном районе и очень редко выбираетесь в центр. Вы – баловень судьбы, которому не нужно париться в душном вагоне метро в час пик и стоять на платформе в ожидании электрички. Ваше любимое приложение – «Московский транспорт», а приложением для такси вы пользуетесь только тогда, когда нужно ехать в аэропорт. А если вы возвращаетесь домой поздно, то с удовольствием прокатитесь на ночном автобусе. Вы очень обрадовались «выделенкам» и отмене турникетов и стали еще реже спускаться в метро. Тем более, в последнее время метро стоит гораздо чаще, чем троллейбусы.
Вы – неисправимый романтик и немного консерватор. Это про вас советский хит «Последняя электричка». Действительно, в рельсовом транспорте – своя романтика, которая вдохновила многих, среди которых Венедикт Ерофеев, воспевший горьковские электрички, и Михаил Булгаков, прославивший московский трамвай. Вы строите свои маршруты так, чтобы проехать на трамвае, а возможно, живете в одном из старых районов Москвы, где сохранился это вид транспорта. Вы в восторге от новых «Витязей», но не прочь потрястись на старом трамвайчике, которые еще ходят на «Чистых прудах» и «Бауманской». Конечно, иногда вы спускаетесь в метро или вызываете такси, но лишь в случае крайней необходимости. А если едете за город, то предпочтете электричку, где можно почитать книгу, послушать бродячих музыкантов или просто посмотреть в окно. Вы уверены, что теснота в вагоне в дачный сезон лучше, чем многочасовые пробки, поэтому у вас всегда куплен абонемент «Большая Москва». Еще вы что-то слышали про МЦД, хотя и не очень любите все новое.
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