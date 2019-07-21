РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. Жительница Люберец пожаловалась на отсутствие горячей воды в доме № 24 на улице Юбилейная, сообщается в паблике «Типичные Люберцы» в соцсети «ВКонтакте».

«В доме № 24 на улице Юбилейная до сих пор нет горячей воды, хотя обещали дать еще 20 числа», - написала жительница.

По словам технического директора ЕДС ЖКХ Люберец Алексея Щедрова, горячую воду должны дать 22 июля.

«По графику отключения горячую воду должны были дать к 20 июля, но из-за того, что на люберецкой теплотрассе произошла авариайная ситуация, сроки перенесли. К 22 июля горячее водоснабжение будет восстановлено», — сказал Щедров.