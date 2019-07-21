РИАМО - 21 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram два вида на усадьбу в музее-заповеднике «Абрамцево», одна фотография сделана совсем недавно, на другой запечатлена картина Ильи Репина 1880 года.

«Узнаете картину на первом фото? Это Илья Репин, «Абрамцево», 1880 год. Вторая фотография сделана спустя 139 лет ровно на том же месте – в музее-заповеднике «Абрамцево», — написал Воробьев.

Усадьба находится в Сергиево-Посадском городском округе. Первые упоминания об Абрамцеве относятся к 16 веку. В 19 веке она принадлежала сначала писателю Сергею Аксакову, затем промышленнику Савве Мамонтову. Усадьбу посещали Гоголь, Тургенев, Васнецов, Репин и многие другие известные люди.