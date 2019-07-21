РИАМО - 21 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев опубликовал на своей странице в соцсети Instagram два вида на усадьбу в музее-заповеднике «Абрамцево», одна фотография сделана совсем недавно, на другой запечатлена картина Ильи Репина 1880 года.
Усадьба находится в Сергиево-Посадском городском округе. Первые упоминания об Абрамцеве относятся к 16 веку. В 19 веке она принадлежала сначала писателю Сергею Аксакову, затем промышленнику Савве Мамонтову. Усадьбу посещали Гоголь, Тургенев, Васнецов, Репин и многие другие известные люди.
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