РИАМО - 21 июл. Участники проекта «Московское долголетие» с 22 по 25 июля смогут посетить мастер-классы, концерты, занятия по шахматам и спортивные соревнования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В усадьбе Воронцово 22 июля в 11:00 начнется день открытых дверей.

«Представителей старшего поколения ждут открытые уроки по скандинавской ходьбе, мастер-классы по танцам, дыхательной гимнастике цигун, рисованию и английскому языку», — говорится в сообщении.

В парке «Садовники» на проспекте Андропова 22 июля в 10:00 начнется открытый урок по танцевальному направлению зумба. В этот же день и в это же время в музее-заповеднике «Царицыно» гостей ждет уже традиционный «Бодрый понедельник» с занятиями по скандинавской ходьбе, танцам и с музыкальными концертами.

В парке усадьбы Михалково 23 июля в 12:00 пройдет интерактивная программа «Здоровым быть — здорово». Она станет своеобразной презентацией проекта «Московское долголетие». Однако вместо слайдов и видеороликов посетителей ждут игры, эстафеты и мастер-классы.

В центре соцзащиты «Арбат» на улице Малая Дмитровка пройдет концерт «Поем о лете и любви». Перед гостями выступят участники проекта «Московское долголетие», которые занимаются в вокальной студии «Поющие душой».

23 июля в 13:00 на Борисовских прудах начнется гастрофестиваль. Ожидается больше пятисот гостей. В программе — дегустация блюд из разных уголков России и мира, игры на свежем воздухе и музыка.

В парке «Братеевская пойма» 25 июля в 16:00 пройду уроки по танцевальной гимнастике. В этот же день в 14:00 в центре соцзащиты «Ясенево» на улице Профсоюзной все желающие смогут поиграть в шахматы и поучаствовать в турнире.

Проект «Московское долголетие» стартовал в марте 2018 года, и на данный момент в нем принимают участие около 160 тысяч представителей старшего поколения.