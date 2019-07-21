РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В микрорайоне Львовский Подольска 10 августа проведут спортивный праздник «В здоровом теле - здоровый дух», в рамках которого состоится пробежка и соревнования по прыжкам в длину, сообщается на сайте ДК «Металлург».

«Вторая суббота августа в нашей стране считается Днем физкультурника. История этого праздника уходит в первые десятилетия Советской власти. В то время коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «Здоровый дух – в здоровом теле». И этот лозунг подхватили все. Вот и в нашем доме культуры «Металлург» микрорайона Львовский 10 августа пройдет мероприятие, которое укрепит здоровье его участников», - говорится в сообщении.

Для всех желающих программа начнется с небольшой пробежки, разминки, далее состоятся командные игры с мячом, соревнования по прыжкам в длину, а на воркаут-площадке можно будет поучаствовать в состязаниях по подтягиванию.

Начнется спортивный праздник в 11:00 по адресу: микрорайон Львовский, улица Горького, дом 5. Принять участие смогут бесплатно все желающие.