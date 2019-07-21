РИАМО – 21 июл. Голливудский блокбастер «Мстители: Финал» может побить мировой рекорд по кассовым сборам, фильм уже практически догнал по этому показателю «Аватар» Джеймса Кэмерона, сообщает в воскресенье Федеральное агентство новостей.

«К субботе кинокартина Marvel Studios набрала в мировом прокате 2,7892 миллиарда долларов и стопроцентно наберет еще полмиллиона долларов, необходимых, чтобы забрать первое место у «Аватара» (2,7897 миллиарда долларов)», — отмечается в материале.

Кроме последних «Мстителей» и «Аватара», отметку в 2 миллиарда долларов по кассовым сборам перешагнули «Титаник» (2,187 миллиарда), «Звездные войны: Пробуждение силы» (2,068 миллиарда) и «Мстители: Война бесконечности» (2,048 миллиарда).

По данным The Walt Disney Company, сборы новых «Мстителей» в США побили отметку в 853 миллиона долларов, в остальных странах — 1,9 миллиарда долларов.

Картина вышла в мировой прокат 24 апреля 2019 года. За первый уик-энд она заработала 1,2 миллиарда долларов.