РИАМО - 21 июл. В Москве началась реализация проекта поддержки малоимущих семей, им помогут найти работу, с семьями также будут проводить встречи на тему мотивации и личностного роста, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проектом предусмотрены льготы, доплаты и помощь в трудоустройстве. Чтобы принять участие в проекте, нужно обратиться в специализированный центр «Моя карьера».

«С одной стороны, льготы, предусмотренные системой поддержки, сохраняются. С другой стороны, центр поможет человеку найти высококвалифицированную, хорошо оплачиваемую работу», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью на телеканале «Россия 1».

Участникам подберут вакансии, расскажут о составлении резюме, с ними на тренингах обсудят личностный рост и мотивацию. Также в рамках проекта можно пройти бесплатное обучение, переобучение, повышение квалификации. При этом предусмотрена стипендия — 11,28 тысячи рублей в месяц.

По словам Собянина, необходимо разбираться, что за проблемы у семьи, почему у нее низкие доходы - например, маленькая зарплата, либо один из членов семьи не может работать, потому что ребенка не получается устроить в детский садик.

Детям участников проекта в возрасте от полутора лет предоставят места в детском саду в приоритетном порядке при условии выхода родителей на работу и на период их работы. Детей постарше можно будет оставить в группе кратковременного пребывания во время обучения.

«В то же время участники пилотного проекта не должны беспокоиться об отмене льгот, которые им полагаются как малоимущей семье. При условии успешного трудоустройства они сохранят право на получение адресных детских пособий, доплат к пенсии либо доплат к пенсии по потере кормильца в течение трех лет», — отмечается в сообщении.

Участникам также могут оформить федеральный и региональные социальные выплаты, если они у них еще не оформлены. Присоединиться к проекту могут проживающие в Москве малоимущие семьи с детьми.