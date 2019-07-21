РИАМО - 21 июл. В Москве бригада скорой помощи спасла девочку, которая упала в окно пятого этажа на водосточную трубу, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«На наш пост экстренного реагирования №10 поступил вызов о падении с высоты. На месте возле жилого дома мы обнаружили девочку в состоянии нарушенного сознания. Как выяснилось, родители на секунду отвлеклись и в этот момент она забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала давление. Девочка выпала в окно с пятого этажа спиной на водосточную трубу. Мы с фельдшером Натальей Муратовой немедленно приступили к оказанию медицинской помощи», - привел собеседник агентства слова врача общей выездной бригады подстанции №54 Сергея Киреева.

У девочки зафиксировали ушиб головного мозга и печени, перелом левой голени. Пострадавшую с подключенным аппаратом искусственного дыхания оперативно доставили в реанимацию Морозовской детской городской клинической больницы. На данный момент состояние девочки стабильное, она переведена в общее отделение и идет на поправку.

«Опыт показывает, что размещенные в городе посты для экстренного реагирования значительно сокращают время доезда бригад скорой медицинской помощи до пациентов, находящихся в тяжелом состоянии», - добавил Киреев.

Подмосковные врачи спасли 5‑летнего ребенка, выпавшего с балкона третьего этажа>>