РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Вопрос благоустройства аллеи на Юбилейной улице в подмосковном Подольске местные власти планируют рассмотреть при формировании плана работ на последующие годы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой благоустроить аллею на Юбилейной улице. Она отметила, что данная аллея находится между третьим и четвертым микрорайонами, по ней гуляет очень много горожан. Женщина также попросила сделать аллею парковой зоной.

«В соответствии с законом Московской области «О благоустройстве в Московской области» работы по благоустройству на территории региона осуществляются на основании планов благоустройства при согласовании с общественностью. Учитывая изложенное, вопрос о благоустройстве сквера может быть рассмотрен администрацией при наличии на данной территории свободного земельного участка в муниципальной собственности. Мероприятия по благоустройству сквера по указанному адресу на текущий год не запланированы и будут рассмотрены при формировании плана благоустройства на последующие годы», - ответил замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.